Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος μόδας, σύμφωνα με το Reuters. Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο Armani/Teatro στο Μιλάνο.

Ο σπουδαίος Ιταλός σχεδιαστής, που μόλις τον Ιούλιο είχε γιορτάσει τα 91α γενέθλιά του, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τον επί χρόνια σύντροφό του, Leo Dell’Orco.

Ο Armani δούλευε αδιάκοπα μέχρι το τέλος.

Ήταν άρρωστος για κάποιο χρονικό διάστημα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις επιδείξεις της ομάδας του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο, την πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του.

Μόλις πριν λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει με συγκίνηση την αγορά του ιστορικού χώρου «La Capannina», εκεί όπου τη δεκαετία του ’60 γνώρισε τον Sergio Galeotti, τον μεγάλο έρωτα και συνεργάτη της ζωής του.

Παράλληλα, είχε εγκρίνει προσωπικά τις δημιουργίες για τη συλλογή που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του 50ού επετειακού show.

Ο Armani και ο Οίκος Μόδας που δημιούργησε μετατράποντάς τον σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία ήταν συνώνυμοι με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Γνωστός ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Giorgio – ο σχεδιαστής ήταν γνωστός για την επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας της συλλογής του και κάθε πτυχής της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το φτιάξιμο των μαλλιών των μοντέλων καθώς κατευθύνονταν στην πασαρέλα.

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι (ιταλικά: Giorgio Armani‎‎), ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και θεωρούταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

iefimerida.gr