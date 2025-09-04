Νέος ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν όπως αναφέρει το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με το GFZ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) υπολογίζουν την ισχύ του σεισμού στα 5,6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έρχεται λίγες ημέρες μετά το φονικό χτύπημα των 6,1 Ρίχτερ όπου πάνω από 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Φονικός σεισμός: 3.640 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

