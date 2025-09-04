Σε τραγωδία άνευ προηγουμένου εξελίσσεται ο σεισμός των 6 βαθμών που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν την Κυριακή 31 Αυγούστου, με τον νεότερο απολογισμό των Ταλιμπάν να κάνει λόγο για περισσότερους από 2.200 νεκρούς και 3.600 τραυματίες.

Η επαρχία Κουνάρ είναι η πιο πληγείσα, με 2.205 θανάτους και 3.640 τραυματίες, καθώς εκατοντάδες σπίτια από πηλό και ξύλο κατέρρευσαν καταπλακώνοντας οικογένειες. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με δυσκολίες λόγω του δύσβατου εδάφους.

Ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν Χαμντουλάχ Φιτράτ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ιντρίκα Ράτβαττε, τόνισε πως «οι αντοχές των κοινοτήτων έχουν κορεστεί» και προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί εκθετικά.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από τη Ρωσία, απευθύνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, καλώντας ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις να συνδράμουν. Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει πως πρόκειται για μάχη με τον χρόνο ώστε να διασωθούν όσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι και να προσφερθεί στήριξη σε χιλιάδες άστεγους.

