Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση κακοποίησης που αποκαλύφθηκε στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου πέντε ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 έως 14 ετών, βρέθηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες μέσα σε σπίτι που είχε μετατραπεί σε «μπουντρούμι».

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 65χρονο James Russell Kahl και τη 41χρονη σύζυγό του Carly Kahl, οι οποίοι κατηγορούνται για κακοποίηση ανηλίκων και παράνομη κατακράτηση. Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο πατέρας φέρεται να ανάγκασε τη μητέρα να χρησιμοποιήσει ηλεκτροσόκ με τέιζερ σε ένα από τα παιδιά, ενώ στο σπίτι βρέθηκαν ναρκωτικά και ένα πιστόλι-ρέπλικα.

Τα παιδιά ζούσαν σε δωμάτιο με σφραγισμένα παράθυρα, χωρίς κρεβάτια, με περιορισμένη τροφή και ρούχα. Στους τοίχους υπήρχαν περιττώματα, ενώ το πάτωμα ήταν γεμάτο έντομα. Η πόρτα είχε τρεις εξωτερικές κλειδαριές και δεν διέθετε εσωτερικό πόμολο, καθιστώντας αδύνατη την έξοδό τους. Παράλληλα, κάμερες κατέγραφαν συνεχώς τις κινήσεις τους, με εικόνα που μεταδιδόταν στο δωμάτιο του πατέρα.

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of child abuse, neglect, & false imprisonment.



Five children, aged 5 to 14, were rescued from a Pennsylvania home where their parents allegedly locked them in a bedroom that "functioned as a dungeon," with cameras to… pic.twitter.com/t5LOAkjvkq — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 4, 2025

«Είναι αηδιαστικό, αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω», δήλωσε η αστυνομικός Ally Wilson. Ο εισαγγελέας της κομητείας Fayette, Mike Aubele, τόνισε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στην καταγγελία ενός «γενναίου μέλους της οικογένειας», που ειδοποίησε την Υπηρεσία Παιδιών και Νέων στις 8 Αυγούστου. Η υπηρεσία ενημέρωσε την Πολιτειακή Αστυνομία, η οποία βρήκε τα παιδιά σε κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης.

Ο James Kahl έχει ήδη ποινικό παρελθόν, με καταδίκες για παρενόχληση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση αναστολής. Το δικαστήριο απέρριψε την αποφυλάκιση με εγγύηση τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του.

Τα πέντε παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών. «Ελπίζουμε αυτοί οι γονείς να λογοδοτήσουν πλήρως για όσα έκαναν», δήλωσε η αστυνομικός Wilson.

iefimerida.gr