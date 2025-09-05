Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του για την προσέγγιση της Ρωσίας και της Ινδίας με την Κίνα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον «χάσει» τόσο τη Ρωσία όσο και την Ινδία προς το Πεκίνο, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που, όπως σημείωσε, ενισχύει την κινεζική επιρροή. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις τελευταίες κινήσεις συνεργασίας Μόσχας και Νέας Δελχί με την Κίνα, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επικριτικά.

Η νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Φαίνεται ότι χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα. Μακάρι να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Πεκίνο, όπου συμμετείχαν τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ναρέντρα Μόντι. Ο Ινδός πρωθυπουργός αποχώρησε πριν από τη στρατιωτική παρέλαση, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ, ως επίσημος καλεσμένος τιμής στον επιβλητικό εορτασμό.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη στάση της Ινδίας απέναντι στη Ρωσία, επιβάλλοντας υψηλότερους δασμούς λόγω της συνέχισης των ενεργειακών συναλλαγών με τη Μόσχα. Κατά πολλούς αυτή η πολιτική έσπρωξε τον Μόντι ακόμη πιο κοντά στον άξονα Πεκίνου–Μόσχας, αντί να τον απομακρύνει.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίδειξης στο Πεκίνο την Τετάρτη, ο Τραμπ προχώρησε ακόμη πιο πέρα, κατηγορώντας Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα ότι «συνωμοτούν» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, έγραψε σκωπτικά: «Στείλτε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε κατά των ΗΠΑ».

iefimerida.gr