Ένα καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια έσπασε λίγο πριν από τη συντριβή του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα στη Λισαβόνα.

Το αδιανόητο αυτό συμβάν που οδήγησε στην τραγωδία με 16 νεκρούς συνέβη λίγες ώρες μετά την οπτική επιθεώρηση του καλωδίου, σύμφωνα με τους επιθεωρητές ατυχημάτων.

Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε σημείωμα σχετικά με το δυστύχημα της Τετάρτης που δημοσίευσε η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών, αναφέρει ο Guardian.

Τι αναφέρει έκθεση για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Λισαβόνα

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», ανέφερε η ανακοίνωση της υπηρεσίας το Σάββατο.

Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών, το τελεφερίκ συνετρίβη με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Ολα συνέβησαν σε 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.

