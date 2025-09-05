Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ Γκλόρια κόστισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους. Έγγραφο που δημοσίευσε η εφημερίδα Observador δείχνει ότι το όχημα είχε επιθεωρηθεί το ίδιο πρωί, λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα.

Η επιθεώρηση ξεκίνησε στις 9:13 και ολοκληρώθηκε μισή ώρα αργότερα, με το πόρισμα να αναφέρει ότι «το τελεφερίκ είχε όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει» και πως το καλώδιο χρειαζόταν αντικατάσταση σε 263 ημέρες. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι οι αλυσίδες, οι ράγες και τα μεταλλικά μέρη βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, όπως επίσης και το καλώδιο ισορροπίας και το φρεάτιο.

ÚLTIMA HORA: Documento que tivemos acesso confirma que o elevador da Glória teve a última manutenção ontem mesmo, na manhã do acidente fatal👇 pic.twitter.com/0faOdirAZh September 4, 2025

Η δημοτική εταιρεία Carris, που διαχειρίζεται τα τελεφερίκ, διευκρίνισε ότι υπάρχει εν ισχύι σύμβαση συντήρησης, παρά την ακύρωση πρόσφατου διαγωνισμού λόγω υπερβάσεων προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος της Carris, Πέδρο ντε Μπρίτο Μπογάς, τόνισε ότι εδώ και 14 χρόνια η συντήρηση έχει ανατεθεί στην εταιρεία Main Maintenance Engineering (MNTC) και πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το αν το δυστύχημα συνδέεται με ζήτημα συντήρησης.

Το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων (GPIAAF) σε προκαταρκτική αξιολόγηση δεν αποκλείει ενδεχόμενο βλάβης στο σύστημα πέδησης, ωστόσο επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για έντονο θόρυβο πριν το βαγόνι εκτροχιαστεί και συντριβεί σε κτήριο, με επιβάτες να προσπαθούν να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν.

Ανάμεσα στους 17 νεκρούς βρίσκονται υπήκοοι Πορτογαλίας, Νότιας Κορέας, Ελβετίας, Καναδά, Γερμανίας και Ουκρανίας. Συγκλονίζει η μαρτυρία ότι τρίχρονο αγόρι γερμανικής καταγωγής έχασε και τους δύο γονείς του στο δυστύχημα. Άλλοι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού. «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα του τελεφερίκ», είπε η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο. «Όταν έφτασα κοντά, το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Η πορτογαλική κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονα ερωτήματα για το πώς σημειώθηκε η τραγωδία, δεδομένου ότι το τελεφερίκ είχε μόλις επιθεωρηθεί και θεωρήθηκε απολύτως λειτουργικό.

cnn.gr