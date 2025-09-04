Συγκλονιστικά βίντεο που κατέγραψαν τις πρώτες στιγμές μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα σε σύννεφα σκόνης, επιχειρώντας να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα συντρίμμια. Ανάμεσα στις φωνές ακούγεται μάρτυρας να φωνάζει: «Υπάρχουν παιδιά κάτω από το τελεφερίκ!».

Η τραγωδία, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τουρίστες, ενώ 23 τραυματίστηκαν. Πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και δεκατρείς με ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Εκτάκτων Αναγκών (INEM).

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους. «Το τελεφερίκ διαλύθηκε σαν να ήταν χάρτινο κουτί», δήλωσε η Τερέζα ντ’ Άβο στο πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο SIC. Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε πως οι αρχές έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά οι εικόνες που αντίκρισε ήταν «σοκαριστικές, με τραυματίες γεμάτους αίματα και αναίσθητους ανθρώπους».

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα τρίχρονο παιδί από τη Γερμανία, το οποίο δεν κινδυνεύει, όμως η έγκυος μητέρα του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε είναι ο υπεύθυνος του συστήματος πέδησης του τελεφερίκ, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη λειτουργία των φρένων. Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και μηχανικός Φερνάντο Νούνες ντα Σίλβα εκτίμησε ότι το ατύχημα οφείλεται πιθανότατα σε θραύση του καλωδίου έλξης, σημειώνοντας ότι «προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα φρένα δεν λειτούργησαν».

Η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για την Πέμπτη, ενώ ο Δήμος Λισαβόνας είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερο δημοτικό πένθος.

