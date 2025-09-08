Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού αγοριού ενός έτους σε παιδικό σταθμό της Bainbridge, στη νότια Γεωργία, με κατηγορούμενη εργαζόμενη του σταθμού.

Η 54χρονη Yvette Thurston κατηγορείται για τρεις υποθέσεις παιδικής κακοποίησης πρώτου βαθμού και μία σοβαρής επίθεσης πρώτου βαθμού, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη στις 16 Αυγούστου με εγγύηση ύψους 44.000 δολαρίων. Η απόφαση της δικαστού Ann Marie Rose-Emmons προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απειλές κατά της ζωής της, γεγονός που καταδίκασε δημόσια ο εισαγγελέας Joe Mulholland.

«Η επιβολή του νόμου αποτελεί τη βάση της κοινωνίας μας. Οι δικαστές πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο για την ασφάλειά τους», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι διαφωνίες με αποφάσεις δεν δικαιολογούν απειλές.

Η Thurston συνελήφθη στις 11 Αυγούστου, όταν η οικογένεια του μικρού Clay κατήγγειλε ότι τον βρήκε με πρησμένο μάτι και μελανιές στο πρόσωπο. Αρχικά, οι υπεύθυνοι του σταθμού υποστήριξαν πως τα τραύματα προκλήθηκαν από άλλο παιδί με παιχνίδι, όμως βίντεο από κάμερα φέρεται να δείχνει την ίδια την κατηγορούμενη να χτυπά τον μικρό.

Ο πατέρας του παιδιού, Cory Weeks, στρατιωτικός, ανήρτησε φωτογραφίες του γιου του στο Facebook, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την αποφυλάκιση της Thurston, αλλά και εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία. Διαβεβαίωσε ότι ο μικρός αναρρώνει και παρακολουθείται στενά από γιατρούς, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η πολιτεία διέταξε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού Little Blessings Child Care, όπου φοιτούσε και ο 3χρονος αδελφός του Clay, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και εποπτείας.

protothema.gr