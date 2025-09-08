Σε ισόβια κάθειρξη με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια καταδικάστηκε η 50χρονη Έριν Πάτερσον, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον φόνο τριών ανθρώπων και την απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη, έπειτα από γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια.

Η υπόθεση, που συγκλόνισε την Αυστραλία και παρακολουθήθηκε διεθνώς, αφορούσε το μοιραίο τραπέζι που παρέθεσε η Πάτερσον το 2023 στο σπίτι της στο Λεονγκάθα της Βικτώριας, σε συγγενείς του εν διαστάσει συζύγου της, Σάιμον. Θύματα ήταν οι γονείς του, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και η θεία του, Χέδερ Γουίλκινσον. Ο σύζυγος της τελευταίας, Ίαν Γουίλκινσον, επέζησε αλλά υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση.

Ο Σάιμον Πάτερσον, που επίσης είχε προσκληθεί, δεν παρέστη δηλώνοντας ότι αισθανόταν «άβολα» λόγω της τεταμένης σχέσης με την εν διαστάσει σύζυγό του.

Κατά τη διάρκεια της δίμηνης δίκης στη Μόργουελ, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι τα μανιτάρια «death cap» βρέθηκαν στο πιάτο από λάθος, υποστηρίζοντας ότι συγχέονται με βρώσιμα είδη. Οι ένορκοι δεν αποδέχθηκαν τον ισχυρισμό και τον Ιούλιο την έκριναν ένοχη για τριπλή ανθρωποκτονία και απόπειρα δολοφονίας.

Στην ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ έκανε λόγο για «τεράστιο ψυχικό πόνο» που προκάλεσε η Πάτερσον στις οικογένειες των θυμάτων και για έλλειψη μεταμέλειας. «Ρίχνει αλάτι στις πληγές των θυμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πάτερσον θα έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους σε ηλικία 83 ετών. Η υπεράσπιση έχει περιθώριο 28 ημερών να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας ή της ποινής.

Ο μοναδικός επιζών, πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε στο δικαστήριο ότι νιώθει «μισός ζωντανός» μετά την απώλεια της συζύγου του και των συγγενών του, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο του.

