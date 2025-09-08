Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx September 8, 2025

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε βίντεο. Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.