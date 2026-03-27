Σε δίωρη στάση εργασίας, από τις 09:00 έως τις 11:00, κατήλθαν το πρωί της Παρασκευής οι οδηγοί λεωφορείων, μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ–ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ–ΠΕΟ, ζητώντας την τοποθέτηση χρονομέτρων στις κάμερες φωτοεπισήμανσης. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σολωμού, στη Λευκωσία, με τους οδηγούς να προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Χαράλαμπος Αυγουστή ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχει δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το θέμα. «Έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις όπως είναι η εγκατάσταση χρονομέτρων ή φωτεινών σηματοδοτών που να προειδοποιούν για το κόκκινο που θα ανάψει», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι υπήρξαν μικροτραυματισμοί επιβατών κατά την προσπάθεια των οδηγών να σταματήσουν έγκαιρα στις κάμερες φωτοεπισήμανσης.

Ο κ. Αυγουστή επισήμανε ότι ένα όχημα 12 μέτρων και σχεδόν 20 τόνων, όπως είναι το λεωφορείο, είναι πολύ πιο δύσκολο να σταματήσει έγκαιρα, ακόμη και με μικρές ταχύτητες των 15 και 20 χιλιομέτρων.

«Δεν ζητούμε να μην καταγγέλλονται οι οδηγοί για τις παραβάσεις τους, ούτε να διαγράφονται οι πόντοι τους», ξεκαθάρισε. «Απλά ζητούμε προειδοποίηση πριν ανάψει το κόκκινο έτσι ώστε να μπορούν να σταματούν πιο ομαλά και να μην κινδυνεύουν οι επιβάτες που είναι μέσα στο λεωφορείο», είπε.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, αντιλαμβάνεστε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η κλιμάκωση των μέτρων», προειδοποίησε ο κ. Αυγουστή.

Είκοσι έξι οδηγοί λεωφορείων έχουν ξεπεράσει τους 18 βαθμούς ποινής ανέφερε η Γενική Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ–ΠΕΟ Νάτια Κυρίτση, η οποία σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην επαρχία Λεμεσού.

«Δεν θεωρούμε ότι το 2026 υπάρχει ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί, πολιτική βούληση νομίζω είναι που δεν υπάρχει. Συζητούμε το εν λόγω ζήτημα από τον Φεβρουάριο του 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει ενδιαφερθεί η πολιτεία για να το επιλύσει», σημείωσε η κ. Κυρίτση.

Όσον αφορά τα ατυχήματα που καταγράφηκαν, η κ. Κυρίτση αναφέρθηκε σε ένα συμβάν με ιστάμενη επιβάτη που κρατούσε το μωρό της εντός του λεωφορείου. «Αναγκάστηκε ο οδηγός να φρενάρει στα φώτα ενώ πήγαινε με ταχύτητα 15 χιλιομέτρων και έφυγε ένα μωρό από τα χέρια της μητέρας και πήγε στον οδηγό», σημείωσε.

«Έχει ευθύνη η πολιτεία για αυτήν την υπηρεσία που προσφέρουμε 365 μέρες τον χρόνο, να έρθει αρωγός και να μας βοηθήσει να την κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη. Και όχι να γυρίζει την πλάτη της και να παγιδεύει τους οδηγούς», είπε.

«Δεν θέλουμε να δημιουργούμε αναταραχή. Ζητούμε να ακουστούμε για κάτι το οποίο είναι λογικό και το οποίο ταλαιπωρεί όχι μόνο εμάς, αλλά όλον τον κόσμο. Η προειδοποίηση είναι στοιχειώδες δικαίωμα», ανέφερε καταλήγοντας η εκπρόσωπος της ΠΕΟ.

Το μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας των αστικών συγκοινωνιών Λευκωσίας και μέλος της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Αντρέας Κλαρκ ανέφερε ότι το λεωφορείο όταν κινείται με ταχύτητα 45 χιλιομέτρων θέλει μια απόσταση περίπου 25 μέτρων μόνο για να αντιδράσει ο οδηγός. «Δηλαδή το σταμάτημα θα γίνει στα 40 μέτρα», όπως σημείωσε.

Συμπλήρωσε πως στα 30 χιλιόμετρα η απόσταση πέφτει περίπου στα 25 μέτρα, ενός στα 15 περιορίζεται κοντά στα 10 μέτρα.

Διευκρίνισε πως σε περίοδο που είναι βροχερός ο καιρός, διπλασιάζονται οι προαναφερθείσες αποστάσεις.

«Ζητούμε το αυτονόητο. Πολλοί οδηγοί έχουν γεμίσει πρόστιμα όπως και εγώ. Θέλουμε την πολιτεία να μας στηρίξει», σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κλαρκ, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 50 με 60 όρθιους επιβάτες.

«Για εμάς είναι μία παγίδα» είπε ο κ. Κλαρκ αναφερόμενος στις κάμερες φωτοεπισήμανσης.

«Δεν είναι μόνο για μας αυτή η απεργία είναι για όλο τον κλάδο των μεταφορών. Στηρίζουμε όλους τους οδηγούς και ελπίζουμε το κράτος να βοηθήσει», σημείωσε καταληκτικά.

«Είμαστε όλη μέρα με το άγχος, δεν μπορούμε να κινηθούμε σωστά στους δρόμους. Πρέπει να μπουν χρονομέτρες για να μπορούμε να σταματούμε τα λεωφορεία στην ώρα τους», ανέφερε ο Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ–ΠΕΟ Νίκος Ψηλογένης.

«Με το πρόστιμο επιβαρύνεται ο οδηγός, συν οι βαθμοί ποινής», διευκρίνισε.

«Θέλουμε να έρθει κοντά η Κυβέρνηση και να μας βοηθήσει», κατέληξε ο κ. Ψηλογένης.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί λεωφορείων με το σύστημα φωτοεπισήμανσης, συζητήθηκαν την Πέμπτη (26/3) στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής.

Όπως σημείωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, για το θέμα του τρόπου λειτουργίας των φώτων τροχαίας αρμόδιο είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο δεν είχε εκπρόσωπο στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής.

Η χθεσινή συζήτηση ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, η οποία εισηγήθηκε να αποσταλεί επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο με την μορφή του κατεπείγοντος, έτσι ώστε να δοθούν στη Βουλή όλες οι απαιτούμενες απαντήσεις για το θέμα.

ΚΥΠΕ