Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει την ατάραχη αντίδραση μιας μητέρας Άμις, η οποία έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη του Οχάιο. Στο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της κομητείας Τουσκαράουας, η Ρουθ Μίλερ ακούγεται να δηλώνει στους έκπληκτους αστυνομικούς πως παρέδωσε το παιδί της «στον Θεό» και ότι «το τέλος πλησιάζει».

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 23 Αυγούστου σε χώρο κάμπινγκ και έγινε γνωστό όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση για όχημα του γκολφ, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα μαζί με τρία παιδιά, το οποίο κατέληξε μέσα στη λίμνη.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 49χρονη γυναίκα και τους δύο ενήλικους γιους της, εκείνη τους είπε για τον 4χρονο γιο της «τον έριξα στη λίμνη και τον έδωσα στον Θεό. Είναι γλυκός και τον αγαπώ. Αλλά τον έδωσα στον Θεό. Οι άνθρωποι θα μου πουν ότι είμαι τρελή. Αλλά είναι αληθινός και σας αγαπάει. Σας αγαπάει πραγματικά».

«Ετοιμάστε τις καρδιές σας. Το τέλος πλησιάζει. Και σίγουρα πρέπει να σας πω ότι σας αγαπάει. Εντάξει;» συνέχισε το παραλήρημά της η 49χρονη με έναν αστυνομικό να τη ρωτάει ξανά ποιον ακριβώς έριξε στο νερό. «Έδωσα τον γιο μου στον Θεό» του απάντησε ενώ σε ερώτηση για την τύχη του συζύγου της, Μάρκους Τζ. Μίλερ η γυναίκα είπε – πάλι χωρίς ένταση – «δε θα επιστρέψει ποτέ» επειδή ο Θεός της είπε ότι «ένα ψάρι τον κατάπιε» στη λίμνη.

Λίγη ώρα αργότερα δύτες εντόπισαν τα πτώματα του συζύγου και του 4χρονου γιου της 49χρονης βυθισμένα στον πάτο της λίμνης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η 49χρονη που ήταν μητέρα 4 παιδιών, και ο σύζυγός της βίωναν αυτό που περιγράφεται ως «πνευματική ψευδαίσθηση», καθώς πίστευαν ότι ο Θεός τους μιλούσε και συμμετείχαν σε μια «δοκιμασία πίστης» πηδώντας στη λίμνη για να κολυμπήσουν όσο πιο μακριά μπορούσαν.

Ο δικηγόρος της Μίλερ δήλωσε στο περιοδικό People την περασμένη εβδομάδα ότι είναι «βέβαιος» ότι η υπεράσπιση της μητέρας μπορεί να αποδείξει ότι η «σοβαρή ψυχική της ασθένεια» οδήγησε στη συμπεριφορά της.

