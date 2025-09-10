Στο Clarence House βρέθηκε την Τετάρτη ο πρίγκιπας Χάρι, για μια πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από περίπου ενάμιση χρόνο. Η τελευταία φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Δούκας του Σάσεξ επισκέφθηκε το Λονδίνο μετά την ανακοίνωση του βασιλιά ότι ξεκινούσε θεραπεία για καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Δευτέρα, εκτελώντας σειρά επαγγελματικών εμφανίσεων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέφτηκε το Centre for Blast Injury Studies στο Imperial College London, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις μαζί του. Κατά την πρώτη μέρα της παραμονής του, απέτισε φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, αφήνοντας λουλούδια στον τόπο ταφής της, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατό της.

Prince Harry arrives at Clarence House for meeting with King Charles

Την ίδια ώρα, παραμένει άλυτο το χάσμα με τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του θρόνου βρέθηκε την Τετάρτη στο Κάρντιφ, όπου συμμετείχε σε δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, χωρίς να υπάρξει συνάντηση με τον Χάρι.

Πριν από λίγες ημέρες, ανώτεροι συνεργάτες του βασιλιά και του πρίγκιπα Χάρι είχαν μια μυστική συνάντηση, η οποία δείχνει την πρόθεση και των δύο πλευρών να αναζωογονήσουν τις σχέσεις τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική λέσχη Royal Over-Seas League (ROSL), κοντά στο Clarence House, και ήταν το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης για την αποκατάσταση της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Η νέα επικεφαλής επικοινωνίας του ζεύγους Σάσεξ, Μέριντιθ Μέινς, συμμετείχε στη συνάντηση, η οποία έγινε μεταξύ συνεργατών του βασιλιά και του Χάρι, με την παρουσία και του γραμματέα επικοινωνίας του βασιλιά Καρόλου, Τόμπιν Αντρέι. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην οικογένεια, αν και η συνάντηση ήταν το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πλήρη αποκατάσταση της σχέσης τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του στο BBC ότι «θα ήθελε συμφιλίωση» με την οικογένειά του, επισημαίνοντας όμως ότι ο βασιλιάς «δεν του μιλάει εξαιτίας του ζητήματος ασφαλείας», αναφερόμενος στη στέρηση αστυνομικής συνοδείας κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο θεωρείται θετική εξέλιξη, ενώ πολλές πηγές αναφέρουν ότι ο Κάρολος παραμένει αισιόδοξος για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον γιο του και την επανένωση με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και την Λίλιμπετ.

