Φύλακας ζωολογικού κήπου σκοτώθηκε από λιοντάρια στην Ταϊλάνδη, προκαλώντας σοκ και εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο 58χρονος φύλακας είχε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο.

Η επίθεση συνέβη στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν άγρια ζώα, όπως λιοντάρια και τίγρεις, κατά τη διάρκεια της σίτισής τους, πληρώνοντας περίπου 32 ευρώ για την εμπειρία. Στην ιστοσελίδα του Safari World αναφέρεται ότι οι επισκέπτες μπορούν να βρίσκονται κοντά σε άγρια ζώα που κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων, Σαμπουντί Πανπαγκντί, το θύμα ήταν υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια. Η επίθεση φέρεται να έγινε από έξι ή επτά λιοντάρια.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, περιέγραψε την επίθεση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath, λέγοντας ότι ο άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος του με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε.

Η τραγωδία αυτή έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους εργαζόμενους σε ζωολογικούς κήπους και εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας γύρω από τα επικίνδυνα ζώα σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

