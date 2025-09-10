Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα, εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και σε χώρες που υποθάλπουν τρομοκράτες. «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη συμπλήρωση 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ για να συγκρίνει τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. «Έχουμε και εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος, είναι η «δική μας 11η Σεπτεμβρίου».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. pic.twitter.com/KDZcTXRsK0 September 10, 2025

Ο Νετανιάχου συνέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις με την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα, υπογραμμίζοντας ότι «κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες στο Αφγανιστάν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι οι χώρες που επικρότησαν την εξόντωση του μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ για την επιχείρησή του κατά των τρομοκρατών της Χαμάς.

Εννέα νεκροί και 118 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στην πρωτεύουσα Σαναά και στην περιοχή αλ Τζαούφ της Υεμένης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άτομα και να τραυματιστούν 118. Στόχοι των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι και στρατιωτικές υποδομές, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah μετέδωσε ότι αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις εστιάστηκαν σε στρατιωτικές υποδομές των Χούθι, περιλαμβανομένων του αρχηγείου προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μιας αποθήκης καυσίμων.

protothema.gr