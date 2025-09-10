Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους στη Γάζα και πρόσθεσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ο Αλ Θάνι προειδοποίησε ότι η απάντηση από το Κατάρ και τους εταίρους της περιοχής είναι αναπόφευκτη και βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις.

Ο Αλ Θάνι, που είχε συναντήσει μια από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης, ανέφερε ότι η τελευταία κίνηση του Ισραήλ έκανε τους ομήρους να χάσουν την τελευταία τους ελπίδα για διάσωση. «Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους», τόνισε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, κάνοντας λόγο για την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, στις οποίες συμμετείχε το Κατάρ.

«Συλλογική απάντηση» από την περιοχή

Ο Αλ Θάνι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει «συλλογική απάντηση» στην ισραηλινή επίθεση, προσθέτοντας ότι οι χώρες της περιοχής είναι σε διαβουλεύσεις για τη στρατηγική αντίδραση. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής στη Ντόχα, όπου οι ηγέτες θα συζητήσουν τη συνέχεια και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Κριτική στον Νετανιάχου και τις ενέργειές του

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «σπαταλούσε το χρόνο» και ότι δεν ήταν σοβαρός στις συνομιλίες για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ ως «άσκοπες» και εξέφρασε την ανάγκη για μια ισχυρή αντίδραση, προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση αυτής της πολιτικής.

Ο Αλ Θάνι ζήτησε να παραπεμφθεί ο Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη για τις παραβιάσεις των διεθνών νόμων, τονίζοντας ότι η ισραηλινή πολιτική παραβιάζει κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου.

Συνάντηση με τη Χαμάς και η θέση του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπερασπίστηκε τη συνάντηση με την ηγεσία της Χαμάς, αναφέροντας ότι η χώρα του ενεργεί ως μεσολαβητής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θεωρηθεί αυτό ως υπόθαλψη της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Αλ Θάνι, προσθέτοντας ότι οι συναντήσεις είναι δημόσια γνωστές και οι ισχυρισμοί για υποστήριξη της τρομοκρατίας είναι αβάσιμοι.

Ο Αλ Θάνι δεν αποκάλυψε πληροφορίες για την τύχη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια, μετά την ισραηλινή επίθεση, σημειώνοντας ότι το Κατάρ καταβάλλει προσπάθειες για να προσδιορίσει την κατάσταση.

protothema.gr