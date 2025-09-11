Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος θα πρέπει να αναμετρηθεί με πολιτικούς τριγμούς, οικονομικά προβλήματα και κοινωνικές αναταραχές. Ο πρωθυπουργός αποτελεί ένα ιδιαίτερα έμπιστο σύμμαχο του Εμανουέλ Μακρόν.

Στο πλευρό του Μακρόν εδώ και χρόνια ο Λεκορνί

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε από τον Μακρόν την Τρίτη, λίγο περισσότερο από 24 ώρες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης, βρίσκεται στο πλευρό του Γάλλου ηγέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Είναι ο μόνος υπουργός που έχει συμμετάσχει σε όλα τα υπουργικά συμβούλια από την πρώτη εκλογή του Μακρόν το 2017.

Τώρα, όμως, ο Λεκορνί καλείται να αποδείξει ότι η στενή του σχέση με τον Γάλλο πρόεδρο — του οποίου η ήδη μειωμένη δημοτικότητα έχει φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα — δεν θα αποτελέσει εμπόδιο σε έναν ρόλο που τον εκθέτει στο κουρασμένο εκλογικό σώμα της Γαλλίας πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, τονίζει δημοσίευμα των New York Times.

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας. REUTERS/Stephanie Lecocq

«Ήταν καλός υπουργός επειδή είχε την προσοχή του προέδρου», δήλωσε ο Σέντρικ Περίν, γερουσιαστής από την ανατολική Γαλλία που προεδρεύει της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας.

«Δεν θέλεις αυτό το πλεονέκτημα να μετατραπεί σε μειονέκτημα», πρόσθεσε. Ωστόσο, για τους επικριτές του προέδρου, αυτό έχει ήδη συμβεί. Αποδίδουν στην επιλογή του Λεκορνί την ευθύνη για την ενίσχυση των οργισμένων διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα την Τετάρτη.

Σε μια σύντομη ομιλία πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Λεκορνί αναγνώρισε τις προκλήσεις που τον περιμένουν. Πρέπει να περάσει τον προϋπολογισμό από τη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους, παρόλο που η Βουλή παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

«Δεν υπάρχει αδύνατος δρόμος», διαβεβαίωσε.

Ένας «προσεκτικός» πολιτικός

Ο Λεκορνί, γιος ενός αεροναυπηγού και μιας ιατρικής γραμματέως, είναι συνταγματάρχης της γαλλικής χωροφυλακής, λάτρης των στρατιωτικών θεμάτων και της ιστορίας. Ως υπουργός Άμυνας από το 2022, συμφώνησε πλήρως με την άποψη του Μακρόν ότι η Γαλλία και η Ευρώπη έπρεπε να χαράξουν μια πιο ανεξάρτητη πορεία εκτός της αμερικανικής ή κινεζικής κυριαρχίας — εν μέρει ενισχύοντας τη στρατιωτική τους δύναμη.

«Η άμυνα πρέπει να διαδραματίσει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στον εθνικό μας διάλογο», έγραψε ο Λεκορνί πέρυσι σε ένα βιβλίο με τίτλο «Προς τον πόλεμο;», το οποίο είχε ως στόχο να εξηγήσει τη θέση της Γαλλίας και του στρατού της σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη.

Le Président de la République m'a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays.



Je tiens à le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

Ο Περίν, γερουσιαστής που ανήκει στο κύριο ρεύμα των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, περιέγραψε τον Λεκορνί ως έναν εργατικό και πεπειραμένο υπουργό Άμυνας, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει αυξήσεις στον προϋπολογισμό για το στρατό. Είπε επίσης ότι είναι ένας διακριτικός αλλά φιλόδοξος πολιτικός «που ξέρει να χειρίζεται τις καταστάσεις».

Ο Περίν σημείωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός, σε αντίθεση με άλλους στο «στρατόπεδο» του Μακρόν, δεν είχε ποτέ επικρίνει δημοσίως την απροσδόκητη απόφαση του προέδρου πέρυσι να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Η προσοχή και η διακριτικότητα είναι τα δύο κλειδιά για την εξαιρετική μακροβιότητα του στην κυβέρνηση», έγραψε η εφημερίδα Le Monde σε ένα μακροσκελές προφίλ του, την περασμένη χρονιά.

Η πολιτική πορεία του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας

Ο Μακρόν δεν είχε ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα πριν από την προεδρία και συχνά κατηγορείται από τους επικριτές του ότι είναι αποκομμένος από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, καθώς και απόμακρος ως αποτέλεσμα αυτού. Ο Λεκορνί, ο οποίος σπούδασε για λίγο δημόσιο δίκαιο στο Παρίσι, μπήκε στην πολιτική σε νεαρή ηλικία.

Ήταν κοινοβουλευτικός ακόλουθος στα 19, σύμβουλος του Μπρουνό Λε Μαιρ, πρώην συντηρητικού υπουργού της Γαλλίας, στα 22, και εκλέχθηκε δήμαρχος του Vernon, μιας πόλης στη Νορμανδία, όταν ήταν 28 ετών. Το 2020 εκλέχθηκε γερουσιαστής για την περιοχή Eure της Νορμανδίας.

Υπό τον Μακρόν, κατείχε μια σειρά από υπουργικά αξιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του υπουργού Εξωτερικών, πριν γίνει υπουργός Άμυνας το 2022, αναφέρουν οι New York Times.

Ο Λεκορνί μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας. IAN LANGSDON/Pool via REUTERS

Ο Λεκορνί είναι ένας από τους πολλούς γνωστούς συντηρητικούς που προσχώρησαν στην κυβέρνηση του Μακρόν στην αρχή της πρώτης θητείας του το 2017. Συντάχθηκε με τον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός του Μακρόν από το 2017 έως το 2020, και στον Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Δικαιοσύνης και είναι ένας από τους στενότερους φίλους του Λεκορνί.

«Έχει μεγάλη ικανότητα για διάλογο», δήλωσε ο Νταρμανέν, αναφερόμενος στον Λεκορνί, στο ραδιόφωνο RTL την Τετάρτη.

Η αντιπολίτευση… δεν ενθουσιάστηκε

Οι αντίπαλοι του Μακρόν δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πέρυσι ότι ο Λεκορνί και η Μαρίν Λεπέν, η μακροχρόνια ηγέτιδα του εθνικιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος National Rally, είχαν ένα μυστικό δείπνο, γεγονός που του έδωσε τη φήμη ότι μπορεί να συνεργαστεί με την ακροδεξιά.

Ωστόσο, η Λεπέν, η οποία πιέζει τον Μακρόν να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές, δήλωσε ότι ο διορισμός του Λεκορνί ήταν «η τελευταία προσπάθεια του ‘μακρονισμού’», αν και το κόμμα της έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει στην άμεση απομάκρυνσή του.

Μπαϊρού και Λεκορνί. IAN LANGSDON/Pool via REUTERS

Ο Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo ότι και οι προκάτοχοι του Λεκορνί είχαν παρουσιαστεί ως έμπειροι μεσολαβητές. Ο Μισέλ Μπαρνιέ, που διορίστηκε πριν από ένα χρόνο, ήταν ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, ενώ ο Φρανσουά Μπαϊρού, που τον διαδέχθηκε, ήταν ένας βετεράνος κεντρώος με δεκαετίες πολιτικής εμπειρίας.

«Είδαμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα», είπε ο Φορ — ο Μπαϊρού παρέμεινε στη θέση του μόνο εννέα μήνες και ο Μπαρνιέ μόλις τρεις.

«Ακούω λοιπόν τα επιχειρήματα», είπε ο Φορ για τον Λεκορνί. Ωστόσο, πρόσθεσε, «θα κρίνουμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία».

