Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος, υπογράφοντας την προώθηση του εποικιστικού σχεδίου Ε1 στη Δυτική Όχθη, που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο Ε1 προβλέπει την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, σε περιοχή που θα αποκόψει ουσιαστικά την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους. Η απόφαση είχε εγκριθεί τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, αποτελεί διαχρονική πολιτική όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Υπό τον Νετανιάχου, οι δραστηριότητες αυτές εντάθηκαν, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

