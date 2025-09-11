Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε ομόφωνα τα πρόσφατα πλήγματα εναντίον του Κατάρ, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το Ισραήλ, το οποίο είχε στόχο να εξοντώσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Στο ανακοινωθέν των 15 κρατών-μελών εκφράζεται «αλληλεγγύη προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η στήριξη «στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Το Συμβούλιο απηύθυνε επίσης έκκληση για «αποκλιμάκωση», επισημαίνοντας ότι «η απελευθέρωση των ομήρων –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς– και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για την εξάπλωση της σύγκρουσης.

