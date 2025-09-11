Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κιθ Κέλογκ, με το επίκεντρο των συνομιλιών να βρίσκεται η αμυντική συνεργασία, η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο πλευρές συζήτησαν «διάφορους τομείς συνεργασίας» με στόχο «την επίτευξη πραγματικής ειρήνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας».
Συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία
Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και όπλων. «Έχουμε προτείνει στην Αμερική την κοινή παραγωγή drones και όπλων και ευελπιστούμε σε θετική απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Περαιτέρω πίεση στη Ρωσία
Κατά τη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης της πίεσης στη Μόσχα μέσω δασμών και νέων κυρώσεων. Ο Ζελένσκι σημείωσε πως οι συνομιλίες αφορούσαν «όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».
Η επίσκεψη του Κέλογκ εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου Ουάσιγκτον–Κιέβου για την αμυντική συνεργασία, ενόψει των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.