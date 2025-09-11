Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κιθ Κέλογκ, με το επίκεντρο των συνομιλιών να βρίσκεται η αμυντική συνεργασία, η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο πλευρές συζήτησαν «διάφορους τομείς συνεργασίας» με στόχο «την επίτευξη πραγματικής ειρήνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας».

Συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και όπλων. «Έχουμε προτείνει στην Αμερική την κοινή παραγωγή drones και όπλων και ευελπιστούμε σε θετική απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

The U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg @generalkellogg, is in Kyiv today. I am grateful for a constructive meeting.



We discussed various vectors of cooperation – how to achieve real peace and guarantee Ukraine’s security. These include projects… pic.twitter.com/60YNf83bxA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

Περαιτέρω πίεση στη Ρωσία

Κατά τη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης της πίεσης στη Μόσχα μέσω δασμών και νέων κυρώσεων. Ο Ζελένσκι σημείωσε πως οι συνομιλίες αφορούσαν «όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

The U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg @generalkellogg, is in Kyiv today. I am grateful for a constructive meeting.



We discussed various vectors of cooperation – how to achieve real peace and guarantee Ukraine’s security. These include projects… pic.twitter.com/60YNf83bxA September 11, 2025

Η επίσκεψη του Κέλογκ εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου Ουάσιγκτον–Κιέβου για την αμυντική συνεργασία, ενόψει των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

iefimerida.gr