Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέπτεται σήμερα την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να έχει κρίσιμες επαφές για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα βρεθούν ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στο εμιράτο και η πορεία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η συνέχιση των οποίων παραμένει αβέβαιη.

Ο Καταρινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

