Ισχυρή έκρηξη από διαρροή αερίου σημειώθηκε το Σάββατο (13/9) σε μπαρ στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 25 ατόμων, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Manuel Maroto και επηρέασε τόσο το κτίριο κατοικιών πάνω από το κατάστημα όσο και το μπαρ «Mis Tesoros» που βρίσκεται δίπλα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, μεταφέροντας τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν την απομάκρυνση συντριμμιών και την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

