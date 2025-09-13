Σε παρέμβασή της στο συνέδριο του κεντρώου κόμματος Udc, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και στο πολιτικό κλίμα που, όπως τόνισε, διαμορφώνεται στη χώρα της.

«Προέρχομαι από μια πολιτική ομάδα η οποία κατηγορήθηκε συχνά ότι διαδίδει μίσος, από εκείνους οι οποίοι τώρα πανηγυρίζουν και δικαιολογούν την εκ προθέσεως δολοφονία ενός νέου ο οποίος ευθυνόταν μόνον για το ότι υπεράσπιζε με θάρρος τις ιδέες του», δήλωσε η Μελόνι.

Και συνέχισε: «Πρέπει, λοιπόν, να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές για όποιον πυροβολεί στελέχη της Δεξιάς; Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε από την ιταλική Αριστερά γιατί συνεχίζει να δικαιολογεί κάποια πράγματα. Και στην Ιταλία, το κλίμα γίνεται αφόρητο».

Il mio intervento alla Festa Nazionale UDC pic.twitter.com/bGxfRaKF4s — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 13, 2025

Για το ίδιο θέμα πρόσθεσε: «Διάβασα πολλά απάνθρωπα και τρομακτικά σχόλια, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ένα από αυτά, ήταν του αριστερού διανοούμενου Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος είπε πως το να πυροβολείς τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι το ίδιο με το να πυροβολείς έναν εκπρόσωπο του Maga. Θα ήθελα να ρωτήσω τον επιφανή αυτό καθηγητή τι ακριβώς εννοεί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολείς, βάσει των ιδεών τους ή ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό να τους πυροβολούμε, πάντα επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ιδέες τους;».

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε ότι «προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα, με αβάσιμες και επικίνδυνες κατηγορίες σε βάρος της αντιπολίτευσης», προσθέτοντας ότι «είναι η Δεξιά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρέπει να απαγορεύσει τα όπλα, με τα οποία παράφρονες, εξτρεμιστές και εγκληματίες, δολοφονούν άνδρες, γυναίκες και συχνά -μέσα σε σχολεία- νέα παιδιά».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, απαντώντας στην πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι τάσσεται κατά οποιασδήποτε μορφής βίας και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η άρνηση της βίας θα έπρεπε να παράγει άρνηση της βίας, αλλά με τον Λούθερ Κίνγκ ούτε αυτό δεν ήταν αρκετό. Όταν όμως ρίχνεις λάδι στη φωτιά, όταν χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά προτρέποντας στην βία κατά των μεταναστών, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις, τις οποίες προσωπικά δεν συμμερίζομαι και δεν εγκρίνω. Καταλαβαίνω, όμως, ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα».

protothema.gr