Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ξανά τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, προειδοποιώντας ότι «όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε».

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ και όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας, στην οποία φιλοξενείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβεβαίωσε ότι το επεισόδιο δεν αναμένεται να πλήξει τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ.

Οι πρώτες δηλώσεις

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την επίθεση «αντιπαραγωγική» για τους στρατηγικούς στόχους ΗΠΑ και Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ άσχημα» για την επιλογή της Ντόχα ως στόχου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό για την ισραηλινή ενέργεια, αλλά «ήταν πολύ αργά για να σταματήσει».

«Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δεν ήταν μια απόφαση που έλαβα εγώ», σημείωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό του Κατάρ ως «ισχυρού συμμάχου και φίλου».

Επαφές στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για σειρά συναντήσεων, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «δυσαρεστημένες από την επίθεση στο Κατάρ», ωστόσο παραμένουν προσηλωμένες στη στρατηγική συμμαχία με το Τελ Αβίβ.

cnn.gr