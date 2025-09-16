Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, δέχθηκε απειλητικά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025.

Σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε το περιεχόμενο ενός από τα μηνύματα, το οποίο στάλθηκε από λογαριασμό με όνομα που παραπέμπει σε Τούρκο χρήστη.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις» αναφερόταν στο μήνυμα.

Κάνοντας mention την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ, αρχικά η Μαράια Ριντλσπρίγκερ συγχαίρει την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket προσθέτοντας, όμως, απευθυνόμενη στους Τούρκους οπαδούς «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

Όλη η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

