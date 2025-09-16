Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικές αεροπορικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη, κλιμακώνοντας την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), οι επιδρομές στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους αντάρτες Χούθι για τη διακίνηση οπλισμού από το Ιράν. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός αυτός αξιοποιείται για επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών και συμμάχων τους.

🇾🇪🇮🇱⚡- Footage of the massive Israeli attacks on Yemen's Hodeidah port. pic.twitter.com/A6D9WK5Qls September 16, 2025

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Κατζ, προειδοποίησε πως «η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται πλήγματα και θα πληρώνει επώδυνο τίμημα για κάθε προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ». Παράλληλα, τόνισε ότι η επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική συνέχισης του ναυτικού και εναέριου αποκλεισμού της οργάνωσης.

🚨 BIG BREAKING



Israel has LAUNCHED airstrikes on Yemen’s Hodeidah port, a KEY Red Sea hub 🚀🔥



— 12 airstrikes have HIT 3 docks so far. pic.twitter.com/u3dZaWwPCC September 16, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι 12 βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του λιμανιού. Πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι οι στόχοι ήταν τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί μετά από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά.

Λίγο πριν τις επιθέσεις, οι IDF είχαν απευθύνει προειδοποίηση στους πολίτες να απομακρυνθούν από την ευρύτερη περιοχή, μειώνοντας τον κίνδυνο για θύματα μεταξύ αμάχων.

🇮🇱✈️🔥 A few minutes ago, Israeli Air Force fighter jets bombed the port of Hodeidah in the western part of Yemen, which is under Houthi control, resulting in the destruction of combat materials and weapons.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/EqbT0dY6bj — Visioner (@visionergeo) September 16, 2025

Οι τελευταίες επιχειρήσεις έρχονται ως απάντηση σε σειρά επιθέσεων των Χούθι κατά του Ισραήλ, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται την Κυριακή. Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη στοχεύσει το λιμάνι της Χοντέιντα, χαρακτηρίζοντάς το βασικό κόμβο ανεφοδιασμού και επιχειρησιακής υποστήριξης των ανταρτών.

Η Χοντέιντα παραμένει στρατηγικής σημασίας σημείο για την Υεμένη, καθώς αποτελεί κύρια πύλη εισαγωγής αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, η χρήση της από τους Χούθι για στρατιωτικούς σκοπούς έχει μετατρέψει το λιμάνι σε συχνό στόχο αεροπορικών επιδρομών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης.

