Σειρήνες ήχησαν το απόγευμα της Τρίτης στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από την ισραηλινή αεράμυνα.



Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αναχαίτιση του πυραύλου, ο οποίος εκτοξεύτηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση το Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αντιπυραυλικό σύστημα κατέστρεψε το βλήμα πριν αυτό φτάσει στον στόχο του, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι και χρησιμοποιείται, σύμφωνα με το Ισραήλ, για τον εφοδιασμό τους με όπλα από το Ιράν.



Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις επανεκκίνησαν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει συνολικά 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

