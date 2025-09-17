Η σύνοδος κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στη Ντόχα ολοκληρώθηκε με μια μακροσκελή ανακοίνωση καταδίκης του Ισραήλ και επανεπιβεβαίωσης της στήριξης προς το Κατάρ. Ωστόσο, πίσω από τις δηλώσεις αλληλεγγύης απουσίαζαν συγκεκριμένα μέτρα ή ουσιαστικές ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στη Γάζα, επισημαίνει το CNN.

Η εικόνα αυτή συγκρίνεται με το παρελθόν. Τον Οκτώβριο του 1973, στη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, ο OPEC υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επέβαλε εμπάργκο πετρελαίου σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οδηγώντας τις δυτικές οικονομίες σε ύφεση και επισπεύδοντας την κατάπαυση του πυρός.

Σήμερα, χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν τεράστιο πλούτο, αλλά εμφανίζονται απρόθυμες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ή στον κύριο προστάτη του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πραγματικότητα της εξάρτησης

Παρά τις οικονομικές δυνατότητές τους, τα κράτη του Κόλπου παραμένουν εξαρτημένα από ξένες δυνάμεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους. «Η εξάρτηση αυτή παραμένει ο κανόνας», τονίζει ο Ράμι Χούρι, αναλυτής του American University στη Βηρυτό.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή και έχει χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον «Μείζων σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ». Παρ’ όλα αυτά, οι ηγέτες του Κόλπου περιορίζονται σε εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να πιέσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Έχουμε στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιμένουμε να ασκήσουν την επιρροή τους», δήλωσε ο γ.γ. του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζασέμ αλ-Μπουνταϊουί.

Το αδιέξοδο

Η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι οι προσδοκίες αυτές δεν ευσταθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει τον Αύγουστο ότι «εναπόκειται στο Ισραήλ» τι θα πράξει στη Γάζα. Λίγες ώρες μετά τη σύνοδο της Ντόχα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών πλησιάζει τις 65.000, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, και ο ΟΗΕ καταλογίζει στο Ισραήλ γενοκτονία.

Το κοινό ανακοινωθέν της Ντόχα, χωρίς πράξεις πίσω από τις λέξεις, δεν φαίνεται ικανό να αλλάξει τίποτα στην πορεία του πολέμου.

