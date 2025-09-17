Το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Κύπρου), μεταφέροντας τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, ήταν τα πρώτα μέλη της βασιλικής οικογένειας που υποδέχτηκαν το ζευγάρι Τραμπ – Μελάνια στο Walled Garden του Κάστρου, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τους συνόδευσαν στο Victoria House, για τη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.

Όπως έγινε γνωστό, η Καμίλα ήταν αδιάθετη χθες, αλλά, τελικά, η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσημης επίσκεψης Τραμπ επιβεβαιώθηκε χθες από επίσημες βασιλικές πηγές.

Κάρολος και Καμίλα υποδέχτηκαν τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία έξω από το Victoria House, ενώ τη διαδικασία συνόδευε μουσικά η μπάντα του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.

Ακολούθως, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησαν περιήγηση με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.

Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.

Στο μεταξύ, αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ και η σύζυγός του θα επισκεφθούν ιδιωτικά τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για να καταθέσουν ένα στεφάνι, πριν παρακολουθήσουν μια ειδική στρατιωτική τελετή στο Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, καθώς και μια πτήση πάνω από το Κάστρο από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και αμερικανικά F-35 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τέλος, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα παραχωρήσει επίσημο δείπνο για τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ, εκφωνώντας την ομιλία του στην αρχή της εκδήλωσης.

