Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου διαγνώστηκε με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε. Η βιοψία έδειξε δύο εστίες της νόσου που, όπως ανέφερε ο θεράπων ιατρός Δρ Κλαούντιο Μπιρολίνι, αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική αφαίρεση, ωστόσο απαιτείται τακτική ιατρική παρακολούθηση για πιθανή υποτροπή.

Ο 70χρονος πολιτικός έλαβε εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική DF Star, όπου είχε εισαχθεί την Τρίτη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, κατά την εισαγωγή του ήταν αφυδατωμένος, με ταχυκαρδία και χαμηλή αρτηριακή πίεση, ενώ οι εξετάσεις κατέδειξαν αναιμία και εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας. Την Κυριακή είχε προηγηθεί ιατρική φροντίδα, περιλαμβανομένου χειρουργικού καθαρισμού δερματικών βλαβών, από όπου λήφθηκαν τα δείγματα για βιοψία.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει χρόνια θέματα υγείας μετά το μαχαίρωμα στην κοιλιακή χώρα το 2018, έχοντας υποβληθεί έκτοτε σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου διάρκειας σχεδόν 12 ωρών.

Σε δικαστικό επίπεδο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας τον καταδίκασε την Πέμπτη σε 27 έτη και 3 μήνες κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022 από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν δηλώσει ότι θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα για ανατροπή της απόφασης. Μέχρι τότε, ο Μπολσονάρου δεν οδηγείται στη φυλακή και παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

