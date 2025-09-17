Τα ισραηλινά τανκς έχουν πλέον περικυκλώσει την Πόλη της Γάζας, ενισχύοντας την πίεση για την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση της χερσαίας επιχείρησης, που στοχεύει στους μαχητές της Χαμάς και στην εξόντωσή τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/9) ότι παρατείνει για 48 ώρες το άνοιγμα μιας επιπλέον διαδρομής εκκένωσης, ώστε οι άμαχοι να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την πόλη. Αυτόπτες μάρτυρες και δορυφορικές εικόνες καταγράφουν την παρουσία των τανκς στα περίχωρα, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση.

Παρότι το Ισραήλ είχε γνωστοποιήσει από την Τρίτη (16/9) την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, οι βαριές μονάδες δεν είχαν ακόμη μπει εντός της πόλης. Ισραηλινός αξιωματούχος εξήγησε ότι προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των αμάχων προς το νότο, ενώ οι μάχες εκτιμάται πως θα διαρκέσουν «τους επόμενους έναν ή δύο μήνες».

Ο ίδιος αξιωματούχος υπολογίζει ότι περίπου 100.000 πολίτες θα παραμείνουν στη Γάζα, ενώ η πλήρης κατάληψη ενδέχεται να κρατήσει μήνες. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιχείρηση να ανασταλεί, αν υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη βρει καταφύγιο στην πόλη, όμως πολλοί διστάζουν να φύγουν εξαιτίας των κινδύνων στη διαδρομή, της έλλειψης τροφίμων και του φόβου μόνιμης εκτόπισης. «Ακόμα κι αν θέλουμε να φύγουμε από την πόλη της Γάζας, υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε; Θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος; Γι’ αυτό προτιμώ να πεθάνω εδώ, στη Σάμπρα, τη γειτονιά μου», δήλωσε τηλεφωνικά ο δάσκαλος Άχμεντ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται παρά τη διεθνή καταδίκη και τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι η επίθεση θα επιδεινώσει την ήδη τραγική ανθρωπιστική κρίση. Την Τρίτη, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, κάτι που το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Διπλωματικές κινήσεις

Σε παράλληλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ αναμένεται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Channel 12, σε μια έσχατη προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

Ο Γουίτκοφ συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει η απροθυμία των Καταριανών μεσολαβητών να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις, μετά την αποτυχημένη ισραηλινή επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να κάνει κάποια συμβιβαστική κίνηση, ώστε να κατευνάσει το Κατάρ και να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες για εκεχειρία.

CNN.gr