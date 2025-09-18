Με θερμά λόγια για τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης μίλησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) στο Κάστρο του Ουίνδσορ προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου και της συζύγου του, Μελάνια.

Ο Βρετανός μονάρχης, καλωσορίζοντας το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στη δεύτερη επίσημη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπογράμμισε: «Με μεγάλη μου χαρά, εγώ και η σύζυγός μου σας καλωσορίζουμε στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε αυτή τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Τόνισε ότι η επίσκεψη αυτή «αντικατοπτρίζει τον διαρκή δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας» και επαίνεσε την προσήλωση του Αμερικανού προέδρου «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

Ο Κάρολος αναφέρθηκε στις κοινές θυσίες των δύο χωρών σε πολέμους, στη μακροχρόνια εμπορική συνεργασία, αλλά και στην επικείμενη 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «είναι αξιοσημείωτο να σκεφτεί κανείς πόσο μακριά έχουμε φτάσει».

«Η ειδική σχέση μας μάς έχει κάνει ασφαλέστερους και ισχυρότερους ανά τις γενιές», είπε, ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ έχει «δοκιμαστεί ξανά και ξανά» και έχει ενισχύσει τη «φιλοδοξία μας για έναν καλύτερο κόσμο».

Τραμπ: «Μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη «μια από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή μου», υπενθυμίζοντας ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που τιμάται με δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Αυτή είναι πραγματικά μια από τις υψηλότερες τιμές της ζωής μου, τρέφω τόσο σεβασμό για εσάς και τόσο σεβασμό για τη χώρα σας εδώ και πολλές δεκαετίες», είπε απευθυνόμενος στον Κάρολο.

Με χιούμορ περιέγραψε πώς «έσφιξε το χέρι περίπου 150 φορές» κατά την υποδοχή, εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι «ο Βασιλιάς γνώριζε κάθε άτομο και κάθε παρέα». «Μερικοί από αυτούς είχαν άσχημα ονόματα όπως ‘XYZ-Q3’ και τους ήξερε όλους… Εντυπωσιάστηκα πολύ με αυτό», πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια.

Μιλώντας για τις σχέσεις των δύο χωρών, ο Τραμπ τόνισε: «Είμαστε σαν δύο νότες σε μία συγχορδία ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας. Κάθε ένα όμορφο από μόνο του, αλλά στην πραγματικότητα προορισμένο να παιχτεί μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος».

Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «πριν από έναν χρόνο ήμασταν μια πολύ άρρωστη χώρα» υπό τον Τζο Μπάιντεν, αλλά τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο». Ευχαρίστησε τέλος τον Κάρολο, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο», και την Καμίλα, «μια πολύ, πολύ ξεχωριστή βασίλισσα».

protothema.gr