Με ένα λαμπερό επίσημο δείπνο στο ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στη Βρετανία. Το τραπέζι, μήκους 47 μέτρων, στρώθηκε με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, ενώ χρειάστηκε μία ολόκληρη εβδομάδα για να ετοιμαστεί.

Το βασιλικό ζεύγος, βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα, υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια, η οποία εντυπωσίασε με το κίτρινο «off shoulder» φόρεμά της και τη λιλά ζώνη στη μέση. Στην αίθουσα βρέθηκαν περίπου 150 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και επιφανείς επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, αλλά και κορυφαίοι αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την υπογραφή συμφωνιών σε τεχνολογία, ενέργεια και κρυπτονομίσματα, ενώ αναμένονται επενδυτικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ήδη, σύμφωνα με το newmoney.gr, Microsoft και OpenAI ανακοίνωσαν επενδύσεις δεκάδων δισ. δολαρίων για τεχνολογικές υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η βρετανική φαρμακευτική GSK δεσμεύτηκε να επενδύσει 30 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι προσφωνήσεις Καρόλου και Τραμπ

Στην προσφώνησή του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την προσήλωσή του στην επίλυση συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο Βρετανός μονάρχης έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

«Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ» αστειεύτηκε, τονίζοντας ότι «πάντα θαύμαζε την εφευρετικότητα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας που εκπροσωπεί η μεγάλη αμερικανική δημοκρατία από την ίδρυσή της».

Στη συνέχεια μίλησε για τις σχέσεις άμυνας και ασφάλειας και για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ «πολέμησαν μαζί, για να νικήσουν τις δυνάμεις της τυραννίας» σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους.

Σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε: «Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί και πάλι την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους -η προηγούμενη ήταν το 2019.

Μεταξύ άλλων, είπε στον Κάρολο ότι έχει μεγαλώσει «έναν αξιόλογο γιο», τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και πιστεύει ότι ο μελλοντικός βασιλιάς «θα έχει απίστευτη επιτυχία». «Η Μελάνια και εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που επισκεπτόμαστε ξανά τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και βλέπουμε την Αυτού Μεγαλειότητα την πριγκίπισσα Κάθριν τόσο λαμπερή, υγιή και όμορφη. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε: «Είμαστε σαν δύο νότες σε ένα ακόρντο ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας. Κάθε μία είναι όμορφη από μόνη της, αλλά πραγματικά προορίζονται να παίζουν μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και αδιάσπαστος».

Κλείνοντας, σημείωσε πως οι ΗΠΑ ήταν «μια πολύ άρρωστη χώρα» πριν από ένα χρόνο, υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, αλλά τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».

Καμίλα, Κάρολος, Τραμπ και Μελάνια προσέρχονται στο δείπνο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα κίτρινο φόρεμα με λιλά ζώνη και σμαραγδένια σκουλαρίκια

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ

Ο Τιμ Κουκ της Apple με τη συνοδό του

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ με τη συνοδό του

Ο CEO της Open AI, Σαμ Άλτμαν

Το μενού

Το μενού του δείπνου είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλά τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.

Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά. Μεταξύ άλλων, σερβιρίστηκε και ένα vintage κρασί πόρτο του 1945, αφιερωμένο στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ορχήστρα, σύμφωνα με το Bloomberg, έπαιξε αγαπημένα τραγούδια του Τραμπ από τον Έλτον Τζον και τους Rolling Stones.

Γραμμένο στα γαλλικά, κατά την παράδοση των βασιλικών δείπνων, το μενού, δίπλα σε χρυσά μαχαιροπίρουνα

Ειδικά για την περίσταση, δε, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ «ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο», συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Με επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το κοκτέιλ είχε σκοπό να «συμβολίσει» την ενότητα και τη φιλία των δύο χωρών.

Το δείπνο, φυσικά, δεν ήταν μόνο μία… γαστρονομική γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Η παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia, υπογράμμισε, για παράδειγμα, τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον ρόλο του βασιλικού οίκου ως φορέα «ήπιας ισχύος» (soft power), χρησιμοποιώντας την παράδοση και την πολυτέλεια για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων.

Φωτογραφίες από τις προετοιμασίες του δείπνου σε ένα τραπέζι 47 μέτρων, με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα

