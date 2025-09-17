Μετά το επίσημο γεύμα που θα παραθέσουν σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων, με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το παλάτι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα χαρίσουν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο, δερματόδετο τόμο που εκδόθηκε ειδικά για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Επιπλέον, ο Τραμπ θα παραλάβει τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, θα λάβει ένα ασημένιο μπολ φιλοτεχνημένο από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Κάρα Μέρφι, καθώς και μια εξατομικευμένη τσάντα της σχεδιάστριας Anya Hindmarch. Το προεδρικό ζεύγος θα λάβει επίσης από κοινού μια ασημένια κορνίζα φωτογραφίας, χαραγμένη με το κοινό μονόγραμμα του βασιλικού ζεύγους.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δωρίσει στον βασιλιά Κάρολο ένα πιστό αντίγραφο ξίφους του προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ως ένδειξη μνήμης για τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου που συνέβαλε στη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη βασίλισσα Καμίλα θα προσφέρει μία vintage καρφίτσα Tiffany & Co, από χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένη με διαμάντια και ρουμπίνια σε σχήμα λουλουδιού.

Protothema.gr