Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στο Κάστρο του Γουίνσδορ, με την έναρξη της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο από την πρώτη στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε με το Marine One στον κήπο Walled Garden, με καθυστέρηση 21 λεπτών, γεγονός που καθυστέρησε το πρόγραμμα της βασιλικής τελετής.

Κατά την πρώτη συνάντησή του με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, ένας αναγνώστης χειλιών κατέγραψε τον Τραμπ να λέει στην Κέιτ: «Είσαι πανέμορφη», κίνηση που σχολιάστηκε έντονα από τα βρετανικά μέσα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ και η Μελάνια παραβίασαν το πρωτόκολλο για δεύτερη φορά, καθώς αντάλλαξαν χειραψίες με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα χωρίς να κάνουν την παραδοσιακή υπόκλιση.

Παρά την παραβίαση, βασιλικοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι το Παλάτι δεν προσβάλλεται από την απουσία υπόκλισης, καθώς αντίστοιχες χειραψίες έχουν καταγραφεί και από άλλους ηγέτες των ΗΠΑ στο παρελθόν.

Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια και ο Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες μέσα στο κτήμα του Γουίνδσορ, συνοδευόμενοι από 120 άλογα και 1.300 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, της Βασιλικής Φρουράς, των Πεζοναυτών και της RAF.

Μάλιστα, ακούσυτηκαν και 41 κανονιοβολισμοί από όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει για επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία.

Donald Trump is supposed to walk behind King Charles, but instead King Charles trails along like the pointless little accessory he is to Donald Trump's fascism.pic.twitter.com/7F4zHaNANq — BladeoftheSun (@BladeoftheS) September 17, 2025

Τι φόρεσαν οι Κέιτ, Καμίλα και Μελάνια

Η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε έντονο μπλε φόρεμα με ταιριαστό παλτό και καπέλο, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε φόρεμα Emilia Wickstead, το οποίο ολοκλήρωσε με ένα καπέλο Jane Taylor. Παράλληλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα φορώντας την καρφίτσα της.

Από την άλλη, η Μελάνια φόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture και ολοκλήρωσε το σύνολό της με άλλο ένα εντυπωσιακό καπέλο, σε χρώμα σκούρου μωβ.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο κτήμα του Γουίνσδορ με αυτοκίνητο πριν από την άφιξη του Τραμπ.

