Αεροσκάφος της Spirit Airlines βρέθηκε σε επικίνδυνα κοντινή πορεία με το Air Force One, το προεδρικό αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Newsweek.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Air Force One και η πτήση Spirit 1300, ένα Airbus A321 από Fort Lauderdale προς Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διαπίστωσε ότι τα δύο αεροσκάφη βρίσκονταν σε παρόμοιο ύψος και ότι οι πορείες τους συνέκλιναν.

Αμέσως προειδοποίησε το πλήρωμα της Spirit να αλλάξει πορεία:

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», ακούγεται να λέει στο ηχητικό απόσπασμα που αναρτήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα.

Όταν δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση, ο ελεγκτής επανέλαβε με αυστηρό τόνο: «Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. ΑΜΕΣΩΣ».

Τελικά, οι πιλότοι της Spirit συμμορφώθηκαν με την εντολή, απομακρύνοντας το αεροσκάφος από την πορεία του Air Force One.

Το σχόλιο του ελεγκτή

Αναφερόμενος στο προεδρικό αεροσκάφος, ο ελεγκτής είπε στο πλήρωμα:

«Υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το φτερό σας. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι. Είναι λευκό και μπλε».

Με χιουμοριστική αλλά αιχμηρή παρατήρηση, πρόσθεσε:

«Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

Η άφιξη του Τραμπ στο Λονδίνο

Ο Τραμπ έφτασε τελικά στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης για την επίσημη επίσκεψή του, που περιλαμβάνει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, συνοδευόμενη από κανονιοβολισμούς, στρατιωτικές τιμές και επίσημη πομπή.

