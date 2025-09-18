Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αισθάνεται απογοήτευση για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τις κοινές δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο Πούτιν με απογοήτευσε. Ειλικρινά πίστευα ότι θα μπορούσα να τερματίσω αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Νόμιζα ότι θα ήταν το πιο εύκολο από τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω, αλλά αποδείχθηκε το πιο περίπλοκο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε κοινή τους τοποθέτηση στο Chequers, οι δύο ηγέτες εξήραν τη «συμμαχία ειδικού σκοπού» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου και ανακοίνωσαν μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, που προβλέπει επενδύσεις και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ο Τραμπ και ο Στάρμερ τόνισαν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών γίνονται «αδιάρρηκτες» μέσα από την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

Ο Στάρμερ περιέγραψε την έναρξη «μιας νέας εποχής» στη διατλαντική συνεργασία, με έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογία. Σημείωσε ότι οι συμφωνίες αναμένεται να οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και χαρακτήρισε τη συνεργασία «κλειδί» για την οικονομική και επιστημονική πρόοδο καινοτομίας.

Παρά το γενικό θετικό τόνο, οι ηγέτες υπενθύμισαν ότι διατηρούν και διαφορές. Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι μία από τις «λίγες διαφωνίες» με τον Στάρμερ αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, θέμα στο οποίο το Λονδίνο έχει διαφοροποιηθεί. Στη συζήτηση για τη Γάζα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις φρικιαστικές μαρτυρίες για την 7η Οκτωβρίου και στα στοιχεία για ομήρους, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει τον τερματισμό της αιματοχυσίας αλλά προειδοποιώντας για την τακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας και αύξησης της πίεσης προς τη Ρωσία. Και οι δύο ηγέτες δήλωσαν τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού για μια ευρύτερη στρατηγική που θα στηρίξει την ασφάλεια στην Ευρώπη και θα προωθήσει προσπάθειες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.