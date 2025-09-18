Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026, με συγκεντρώσεις και πορείες σε δεκάδες πόλεις και επεισόδια σε ορισμένα αστικά κέντρα.

Τα εργατικά συνδικάτα εκτίμησαν ότι περίπου 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Η αστυνομία, σε απογευματινή ενημέρωση, ανέφερε ότι συνελήφθησαν ή προσήχθησαν 140 άτομα — εκ των οποίων 21 στο Παρίσι — και καταγράφηκαν οκτώ ελαφρά τραυματισμένοι αστυνομικοί. Οι αρχές σημείωσαν επίσης ότι 282.477 διαδηλωτές βρέθηκαν σε πόλεις εκτός πρωτεύουσας.

On September 18, 2025, France faced escalating nationwide protests and strikes, with up to 800,000 participants opposing €43.8 billion in austerity cuts and a defense budget hike to €64 billion by 2027.



In Paris, 100 protesters stormed the Ministry of Finance, damaging… pic.twitter.com/lb68FFdwQi September 18, 2025

Στο Παρίσι, όπου οι περισσότερες πορείες έλαβαν χώρα σχετικά ήρεμα, υπήρξαν εντάσεις το απόγευμα στον σταθμό μετρό Voltaire, όταν ομάδα περίπου 100 ατόμων ντυμένων στα μαύρα εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χημικά. Ένταση καταγράφηκε επίσης σε Νάντη, Ρεν, Λιόν και Μασσαλία.

🚨ALERTE INFO



Une manifestante se fait frapper au sol par un CRS à Marseille alors qu’elle fuyait les vapeurs de gaz lacrymogène. #18septembre2025 pic.twitter.com/QkpYZYY9tf September 18, 2025

Περίπου 70 διαδηλωτές επιχείρησαν νωρίτερα να εισέλθουν στο υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με το AFP, μπλοκάροντας τρεις εισόδους και φωνάζοντας συνθήματα κατά της υπουργού Ρασίντα Ντάτι, πριν συγκροτήσουν πορεία προς την Πλατεία της Βαστίλλης. Ομάδες διαδηλωτών πραγματοποίησαν επίσης κινητοποιήσεις με καπνογόνα και συνθήματα προς το υπουργείο Οικονομικών.

📍 Protests in Paris



Railway workers entered the grounds of the Ministry of Economy and Finance in Bercy to carry out a symbolic action there.pic.twitter.com/BXcLst9pXn September 18, 2025

Στη Μπορντό οι πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενώ η ένωση φαρμακοποιών ανακοίνωσε ότι περίπου 20.000 μέλη της συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν ενάντια στις προβλεπόμενες περικοπές και μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού για το 2026, με συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλόγους να ζητούν την απόσυρση ή την αναθεώρηση μέτρων που, κατά την άποψή τους, πλήττουν το εισόδημα και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Protothema.gr