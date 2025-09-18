Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026, με συγκεντρώσεις και πορείες σε δεκάδες πόλεις και επεισόδια σε ορισμένα αστικά κέντρα.
Τα εργατικά συνδικάτα εκτίμησαν ότι περίπου 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Η αστυνομία, σε απογευματινή ενημέρωση, ανέφερε ότι συνελήφθησαν ή προσήχθησαν 140 άτομα — εκ των οποίων 21 στο Παρίσι — και καταγράφηκαν οκτώ ελαφρά τραυματισμένοι αστυνομικοί. Οι αρχές σημείωσαν επίσης ότι 282.477 διαδηλωτές βρέθηκαν σε πόλεις εκτός πρωτεύουσας.
Στο Παρίσι, όπου οι περισσότερες πορείες έλαβαν χώρα σχετικά ήρεμα, υπήρξαν εντάσεις το απόγευμα στον σταθμό μετρό Voltaire, όταν ομάδα περίπου 100 ατόμων ντυμένων στα μαύρα εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χημικά. Ένταση καταγράφηκε επίσης σε Νάντη, Ρεν, Λιόν και Μασσαλία.
Περίπου 70 διαδηλωτές επιχείρησαν νωρίτερα να εισέλθουν στο υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με το AFP, μπλοκάροντας τρεις εισόδους και φωνάζοντας συνθήματα κατά της υπουργού Ρασίντα Ντάτι, πριν συγκροτήσουν πορεία προς την Πλατεία της Βαστίλλης. Ομάδες διαδηλωτών πραγματοποίησαν επίσης κινητοποιήσεις με καπνογόνα και συνθήματα προς το υπουργείο Οικονομικών.
Στη Μπορντό οι πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενώ η ένωση φαρμακοποιών ανακοίνωσε ότι περίπου 20.000 μέλη της συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο.
Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν ενάντια στις προβλεπόμενες περικοπές και μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού για το 2026, με συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλόγους να ζητούν την απόσυρση ή την αναθεώρηση μέτρων που, κατά την άποψή τους, πλήττουν το εισόδημα και τις δημόσιες υπηρεσίες.