Η δυσαρέσκεια ευρείας μερίδας της γαλλικής κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές που υλοποιεί ο Εμανουέλ Μακρόν εκφράζεται σήμερα, Πέμπτη, με μια νέα γενική απεργία που καλούν τα μεγάλα συνδικάτα της χώρας.

Μια εβδομάδα μετά την κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 200.000 άνθρωποι με το σύνθημα «Αποκλείουμε τα πάντα», οι οργανωτές εκτιμούν ότι αυτή τη φορά περίπου 900.000 διαδηλωτές θα κατέβουν ξανά στους δρόμους. Στο στόχαστρο βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο περικοπών, που είχε προετοιμάσει η κυβέρνηση Μπαϊρού και προωθεί τώρα ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Μεταφορές και σχολεία «παγώνουν»

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς –πολύ πιο κρίσιμα για την καθημερινότητα στη Γαλλία απ’ ό,τι στην Ελλάδα–, τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλη τη χώρα έχει διαταραχθεί. Στην επαρχία εκτελείται μόλις το ένα στα δύο ή τρία δρομολόγια, αν και το 90% των υπερταχειών TGV εκτός Γαλλίας κινούνται κανονικά.

Ταλαιπωρία επιβατών στον γαλλικό σιδηρόδρομο σε ημέρα απεργίας / Εικόνα αρχείου AP

Στο Παρίσι, το μετρό λειτουργεί περιορισμένα. Μόνο οι γραμμές χωρίς οδηγό (1, 4 και 14) διατηρούν πλήρη δρομολόγια, ενώ αρκετοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί όλη την ημέρα. Στις γραμμές 7, 9, 10 και 13 θα υπάρχουν τρένα μόνο στις ώρες αιχμής (6:30-9:30 και 16:30-19:30).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το μεγαλύτερο συνδικάτο FSU-Snuipp προβλέπει συμμετοχή περίπου του ενός τρίτου των μελών του. Στο Παρίσι η συμμετοχή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 45% των εκπαιδευτικών, με τουλάχιστον 90 σχολεία κλειστά.

Υγειονομικός τομέας και φαρμακεία

Ισχυρό είναι το απεργιακό «παρών» και στον τομέα της υγείας. Η ομοσπονδία Action Practitioners Hospital (APH) κάλεσε γιατρούς και νοσηλευτές να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις, ενώ το 98% των φαρμακείων αναμένεται να παραμείνει κλειστό. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα λειτουργούν μόνο τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Ενέργεια και βιομηχανία

Στον ενεργειακό τομέα, μετά από κάλεσμα της CGT, συνεχίζονται από τις 2 Σεπτεμβρίου οι απεργιακές δράσεις σε μονάδες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, αλλά και σε μεγάλες βιομηχανίες όπως οι TotalEnergies, Sanofi, Arkema και Air Liquide. Η EDF προειδοποιεί ότι αν υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, μπορεί να επηρεαστεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Απεργιακή κινητοποίηση σε ενεργειακή εγκατάσταση της Γαλλίας / Εικόνα αρχείου AP

Πλειοψηφία υπέρ των απεργών

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για το BFMTV, το 56% των Γάλλων δηλώνει ότι υποστηρίζει ή τουλάχιστον «βλέπει με συμπάθεια» την κινητοποίηση. Μόλις το 25% δηλώνει ότι την αποδοκιμάζει και το 18% μένει αδιάφορο.

Οι διαδηλώσεις κορυφώνονται το απόγευμα με μεγάλη πορεία στο Παρίσι, από τη Βαστίλη έως την πλατεία Nation, περνώντας από την εμβληματική Πλατεία της Δημοκρατίας.

Η πλατεία της Δημοκρατίας (Place De La République) στο Παρίσι, γεμάτη διαδηλωτές / Εικόνα αρχείου AP

