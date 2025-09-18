Η Γαλλία βρέθηκε την Πέμπτη σε γενικευμένο απεργιακό αναβρασμό, καθώς δάσκαλοι, εργαζόμενοι στις μεταφορές, νοσοκομειακό προσωπικό, φαρμακοποιοί και δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποιήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τη στασιμότητα σε μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου 800.000 άνθρωποι αναμενόταν να συμμετάσχουν σε πορείες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Guardian, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Οι απεργίες προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στα σχολεία, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις αερομεταφορές, με αποκλεισμούς σε αμαξοστάσια και λύκεια από τις πρώτες πρωινές ώρες. Για την τήρηση της τάξης αναπτύχθηκαν έως και 80.000 αστυνομικοί.

Συνολικά 250 πορείες είχαν προγραμματιστεί, σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας των συνδικάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημέρα κινητοποιήσεων μετά το 2023, όταν οι Γάλλοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους ενάντια στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κοινωνική και πολιτική πίεση. Διορίστηκε μετά την αποπομπή του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, λόγω του αντιδημοφιλούς σχεδίου περικοπής 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα εγκαταλείψει ορισμένα μέτρα, όπως η κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, τα συνδικάτα ανησυχούν ότι άλλες κοινωνικές δαπάνες θα παγώσουν.

Το πολιτικό αδιέξοδο συνεχίζεται, με τον Λεκορνύ να επιχειρεί να κερδίσει στήριξη τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Σοσιαλιστές, ώστε να αποφύγει νέα ψήφο δυσπιστίας. Οι Σοσιαλιστές ζητούν δίκαιες συνεισφορές από τους πλουσιότερους και περισσότερη κοινωνική προστασία, ενώ η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού προειδοποίησε ότι «αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει».

Η κρίση λαμβάνει χώρα ενώ η Γαλλία καλείται να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, σχεδόν διπλάσιο του ορίου της ΕΕ, και να περιορίσει το δημόσιο χρέος, που φτάνει το 114% του ΑΕΠ. Η πολιτική αστάθεια είχε ήδη οδηγήσει τον οίκο Fitch σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας την περασμένη εβδομάδα.