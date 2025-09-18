Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ απολύθηκε από το δίκτυο ABC εξαιτίας χαμηλής τηλεθέασης και έλλειψης ικανοτήτων.
Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ ανέφερε: «Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε κυρίως επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση. Και είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσαρλι Κερκ». Πρόσθεσε ότι ο παρουσιαστής «δεν είναι ταλαντούχος» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».
Ο Στάρμερ, από την πλευρά του, σχολίασε ότι η δολοφονία του Κερκ «πρέπει να καταδικαστεί», επισημαίνοντας πως το περιστατικό «προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο».