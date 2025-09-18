Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ απολύθηκε από το δίκτυο ABC εξαιτίας χαμηλής τηλεθέασης και έλλειψης ικανοτήτων.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ ανέφερε: «Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε κυρίως επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση. Και είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσαρλι Κερκ». Πρόσθεσε ότι ο παρουσιαστής «δεν είναι ταλαντούχος» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

On Jimmy Kimmel being taken off air and if free speech is under attack, Trump says Kimmel said “a horrible thing about Charlie Kirk” and he “had very bad ratings”



“Everybody believes in free speech in democracy,” Keir Starmer adds



Follow live: https://t.co/bpx24NTER4 pic.twitter.com/rODUKFvEUc September 18, 2025

Ο Στάρμερ, από την πλευρά του, σχολίασε ότι η δολοφονία του Κερκ «πρέπει να καταδικαστεί», επισημαίνοντας πως το περιστατικό «προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο».

protothema.gr