Ο Έιντεν Ουίλκινς, 9 ετών, γράφηκε φέτος στο μάθημα νευροεπιστήμης του Ursinus College στην Πενσυλβάνια, καθιστώντας τον, όπως αναφέρεται, τον νεαρότερο φοιτητή που έχει παρακολουθήσει μάθημα νευροεπιστήμης σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα των ΗΠΑ. Παράλληλα φοιτά στη δεύτερη τάξη του Reach Cyber Charter School, προγράμματος για χαρισματικούς μαθητές με έμφαση στα STEM, όπου τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά.

Από το υπόβαθρο έως τις επιδόσεις: ο Έιντεν παρακολουθεί μαθήματα κολεγίου τρεις ημέρες την εβδομάδα και, όπως δηλώνει, στοχεύει να γίνει νευροχειρουργός παιδιών. «Θέλω να γίνω νευροχειρουργός παιδιών γιατί πάντα μου άρεσε να βοηθάω παιδιά που είναι κοντά στην ηλικία μου… Είναι λυπηρό να βλέπω παιδιά περίπου στην ηλικία μου με νευρολογικές αναπηρίες, γι’ αυτό θέλω να τα βοηθήσω», λέει ο ίδιος.

Τρεις δεκάχρονοι έχουν καλύτερα επιτεύγματα, σε άλλες κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, η Αλία Σαμπούρ έγινε πρωτοετής σε πανεπιστήμιο στα 10, πήρε πτυχίο στη μηχανική και στα 18 έγινε η νεαρότερη καθηγήτρια της ιστορίας, ο Μάικ Κίρνι πήρε πτυχίο βιοχημείας στα 10 και η Τζάκι Ριμπάρδο έκανε τον πρώτο χρόνο σπουδών, στις γενικές σπουδές.

Οι γονείς αφηγούνται πρόωρες ενδείξεις εξυπνάδας: όπως αναφέρει η μητέρα του, Βερόνικα, ο Έιντεν διάβαζε οδικές πινακίδες στην ηλικία των δύο ετών και ήταν αυτοδίδακτος στην ανάγνωση. Η μητέρα προσθέτει ότι «ό,τι κάνει ο γιος μου είναι οργανικό» και ότι εκείνη βρίσκεται «πίσω από την σκηνή» για να τον υποστηρίζει. Ο ίδιος περιγράφει ότι, παρότι στην τάξη του στο κολέγιο βρίσκεται ανάμεσα σε μεγαλύτερους φοιτητές, «σιγά σιγά γνώρισα τους άλλους φοιτητές και άρχισα να προσαρμόζομαι». Στον ελεύθερο χρόνο του, παραμένει παιδί: παίζει βιντεοπαιχνίδια αλλά «πιο πολύ από όλα μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα».

Το ιστορικό πορείας του Έιντεν περιλαμβάνει πρώιμη εισαγωγή στο γυμνάσιο στα 7 του χρόνια και την έναρξη μαθημάτων νευροεπιστήμης στο κολέγιο από τα 8 του (πρόσφατα έγινε 9). Το Ursinus College βρίσκεται στο κορυφαίο 15% των αμερικανικών προπτυχιακών κολεγίων στη λίστα του Princeton Review, αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Η περίπτωση του Έιντεν εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο νεαρών με εξαιρετικές επιδόσεις: το ρεπορτάζ υπενθυμίζει ότι άλλοι πολύ νεαροί φοιτητές (π.χ. μερικοί 10χρονοι) έχουν πετύχει αντίστοιχες διαδρομές σε διαφορετικούς κλάδους — από πτυχία μηχανικής έως διδακτορικές ή ακαδημαϊκές θέσεις σε πολύ μικρή ηλικία.

Ο ίδιος ο Έιντεν δηλώνει ότι έχει ήδη προτιμήσεις για το μέλλον: «Οι σχολές που προτιμάω είναι το Johns Hopkins και το Princeton». Κλείνει με μήνυμα προς τους συνομηλίκους και το κοινό: «Αυτό που πραγματικά θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι από την ιστορία μου, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δουλέψεις για να κάνεις ό,τι θέλεις».

news247.gr