Την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Tραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό πως μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του συνεργάζεται για πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η συμφωνία για τα F-16, ενώ όπως αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχιστεί η συζήτηση των δύο πλευρών για τα F-35, για τις οποίες αναμένει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα.

Ερντογάν: Πιστεύω ότι η συνάντηση με τον Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή μας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με τη συνάντηση που προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη συνάντησή τους, στις 25 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο:

«Κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο με τον πολύτιμο ομόλογο και φίλο μου πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ντόναλντ Τραμπ, θα συζητήσουμε πολλά θέματα με τη σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία.

Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Τι εκτιμά η Αθήνα για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά εκτιμά σε σχέση με τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν ότι οι επαφές και συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν τον κανόνα εντός της Συμμαχίας και δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη.

Σημειώνουν επίσης, ότι η η αναφορά του Αμερικάνου προέδρου στα F-35 ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Ουάσιγκτον περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα τωνF-35.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Η πρώτη αφορά την απαγόρευση πώλησης F-35, για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και η δεύτερη αφορά τις κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λόγω επίσης της κατοχής των S-400.

Ενώ η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να αποφασιστεί με εκτελεστικό διάταγμα, η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο (όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400), απαιτεί τη σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου.

Συνομιλητές μας στην Ουάσιγκτον δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο αυτό, καθώς σε όλες τις τακτικές τεχνικές συνομιλίες, η τουρκική πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να απομακρύνει τους S-400 από το έδαφός της.

Η συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ Τζούνιορ και τα 300 Boeing για το ραντεβού

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψης, όπως ανέφεραν πηγές στην ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου για το ζήτημα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Οζέλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον γιο του Τραμπ: «Αν κανονίσετε ένα ραντεβού μαζί μου, υπόσχομαι να παραγγείλω 300 αεροσκάφη Boeing από την Αμερική ζωντανά στην τηλεόραση με τον Τραμπ, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου».

Σημειώνεται πως στο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ όπου ανακοίνωσε τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τούρκο πρόεδρο, έκανε λόγο για συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν και την αγορά αεροσκαφών Boeing από την Τουρκία.

Σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο Ερντογάν με τον γιο του Τραμπ, πηγή κοντά στον Τούρκο πρόεδρο, μιλώντας στη Deutsche Welle, επιβεβαίωσε το ραντεβού, αλλά χαρακτήρισε τη συνάντηση «επίσκεψη ευγενείας».

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization και συνοδευόταν από αρκετούς ομοϊδεάτες επιχειρηματίες κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Ο Τραμπ τζούνιορ δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα το 2016 για μια σειρά επενδυτικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη.

