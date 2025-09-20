Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας, διατάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την απομάκρυνση σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων από την πόλη, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 180 ρομπότ με εκρηκτικούς μηχανισμούς και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, με στόχο την κατεδάφιση κτιρίων. Ισραηλινοί αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι έχουν καταστραφεί πάνω από 200 οικήματα σε συνοικίες της πόλης. Παράλληλα, μονάδες τεθωρακισμένων επιχειρούν σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Israeli bombardment and remotely controlled robots with explosives are destroying Gaza City block by block, turning the skyline black with smoke and forcing thousands of Palestinians to flee. pic.twitter.com/vEsPeFao8G September 19, 2025

It's unclear how many M113 vehicles Israel has turned into ISIS-style suicide robots to annihilate residential neighborhoods across Gaza, but their use these days in Gaza City is unprecedented. pic.twitter.com/AWyYhaR9LJ — Israel Genocide Tracker (@trackingisrael) September 7, 2025

Η κατάσταση για τους αμάχους χαρακτηρίζεται χαοτική. Κάτοικοι περιγράφουν αδιέξοδο: «Δεν έχουμε πουθενά να πάμε», είπε στο AFP η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χάταμπ, μητέρα επτά παιδιών που ζει σε σκηνή στον καταυλισμό Σάτι. Χιλιάδες οικογένειες μετακινούνται πεζή ή με αυτοσχέδια μέσα προς τον νότο μέσω του δρόμου αρ Ρασίντ, ο οποίος είναι υπερφορτωμένος από κόσμο που φεύγει.

Tens of thousands of Gazans are struggling to flee Gaza City amidst unspeakable horrors, bombardment, suffering, hardships, and misery. Almost every single one is cursing out Hamas, cursing out supporters of Hamas, cursing out the ceasefire negotiations, wishing Hamas would cease… pic.twitter.com/FnJAjeYZjY — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) September 17, 2025

Η Νιβίν Άχμεντ, 50 ετών, που έφυγε για να πάει με τα πόδια στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) με επτά μέλη της οικογένειάς της, είπε πως «περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα». «Η πιο μικρή μου κόρη έκλαιγε από την κούραση. Σέρναμε ο καθένας κι η καθεμιά με τη σειρά κάρο με κάποια υπάρχοντά μας».

Η Μόνα Άμπντελ Καρίμ, 36 ετών, είπε πως δεν έχει μπορέσει να βρει μέσο για να μετακινηθεί προς νότο και κοιμάται μαζί με την οικογένειά της πάνω στον δρόμο αρ Ρασίντ δυο βράδια περιμένοντας μήπως εμφανιστεί κάποιος να τους πάει.

«Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά περπατώντας, οι γονείς του άνδρα μου είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα», εξήγησε.

«Με πολλές δυσκολίες βρήκαμε χθες μέσο να φύγουμε χθες το πρωί, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και περιμέναμε ατελείωτες ώρες, αλλά ο οδηγός δεν ήρθε και δεν απαντάει πλέον», είπε ο Χάλεντ αλ Ματζνταλάνι, σε δυτική συνοικία της πόλης. «Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε άλλη λύση», σε διαφορετική περίπτωση «θα πεθάνουμε», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μόνο από τον Αύγουστο έχουν εκτοπιστεί 480.000 κάτοικοι, ενώ η παλαιστινιακή πολιτική προστασία κάνει λόγο για 450.000. Χθες τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλη τη Λωρίδα, 11 εκ των οποίων μέσα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με στοιχεία νοσοκομείων.

A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south… a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war. pic.twitter.com/wJ3seXqUdi — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 18, 2025

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την επιχείρηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε για «αφόρητη» κατάσταση, ενώ η Γαλλία και η Βρετανία ζήτησαν τον τερματισμό της εκστρατείας. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτούσε κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο απολογισμός των Παλαιστινίων νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 65.141 από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων η πλειονότητα άμαχοι. Η ισραηλινή πλευρά μετρά 1.219 θύματα από την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

protothema.gr