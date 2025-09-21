Τουλάχιστον επτά άμαχοι, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το Σάββατο σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν δυνάμεις της de facto κυβέρνησης στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο χωριό Ουμ Τίνα, κοντά στη Ντέιρ Χαφέρ, στην επαρχία του Χαλεπιού, και αποτελούν τον βαρύτερο απολογισμό στην περιοχή εδώ και μήνες.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι οι επιθέσεις προήλθαν από «μέλη του συριακού στρατού», την ώρα που η περιοχή στη γραμμή επαφής μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) έχει εξελιχθεί σε θέατρο σποραδικών συγκρούσεων.

Οι SDF, ένοπλος βραχίονας των κουρδικών αρχών και σύμμαχος των ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν τον ίδιο απολογισμό θυμάτων. Σε ανακοίνωσή τους κατηγόρησαν «παρατάξεις πιστές στην Τουρκία που συνδέονται με την κυβέρνηση της Δαμασκού» ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό, στοχοποιώντας εσκεμμένα σπίτια αμάχων.

Η επίθεση καταγράφεται εν μέσω καθυστερήσεων στην εφαρμογή συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Μάρτιο ανάμεσα στις νέες de facto αρχές της Δαμασκού και τις κουρδικές δυνάμεις για τη συγχώνευση θεσμών της αυτόνομης διοίκησης του βορρά με τους εθνικούς θεσμούς. Οι Κούρδοι ζητούν τη διατήρηση ενός συστήματος μερικής αυτονομίας, κάτι που η Δαμασκός απορρίπτει ως «κάθε μορφή αποκέντρωσης».

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στις 12 Σεπτεμβρίου ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και έκανε λόγο για ξένη διαμεσολάβηση. Υποστήριξε ότι προχώρησε σε παραχωρήσεις για να αποφευχθεί νέα ανάφλεξη της βίας.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε επίσης πως στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν drones και βαριά όπλα, με τον στρατό να στοχοποιεί θέσεις των SDF. Οι δυνάμεις αυτές είχαν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους, οδηγώντας στην ήττα του τζιχαντιστικού κινήματος στη Συρία το 2019, και συνεχίζουν να ελέγχουν περιοχές που λειτουργούν de facto ως αυτόνομες.

protothema.gr