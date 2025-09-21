Ο τραγουδιστής Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής του μουσικού διαγωνισμού Intervision, που διοργανώθηκε το Σάββατο στη Μόσχα ως ρωσική απάντηση στη Eurovision.

Ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε 422 βαθμούς από την κριτική επιτροπή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και στην τρίτη θέση το Κατάρ. Από τη σκηνή, ο Ντουκ Φουκ θυμήθηκε τη νίκη του σε αντίστοιχο διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από δέκα χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν το τραγούδι «A Million Voices» της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ αποσύρθηκε μετά από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy, την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια που θα τις εκπροσωπούσε.

Η Ρωσία συμμετείχε εκτός διαγωνιστικού μέρους. Ο Shaman εμφανίστηκε στη σκηνή, ωστόσο ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσει, δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιέφερε να ανταγωνιστεί για τη νίκη.

