Αποκλεισμένη από την Eurovision λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία εγκαινιάζει απόψε στη Live Arena, κοντά στη Μόσχα, τη δική της εκδοχή διεθνούς μουσικού διαγωνισμού. Η «Intervision» φιλοδοξεί να προβάλλει «παραδοσιακές αξίες», με λιγότερη λάμψη και μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφή πολιτικά μηνύματα.

Η «Intervision» είχε εμφανιστεί τη δεκαετία του 1960 ως εργαλείο soft power της Σοβιετικής Ένωσης, προτού παρακμάσει τις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα, η επαναφορά της παρουσιάζεται από το Κρεμλίνο ως καθαρά πολιτιστική πρωτοβουλία, ωστόσο το στίγμα της είναι εμφανές: έμφαση σε οικογενειακούς κανόνες, πατριωτισμό και συντηρητικά θέματα, μακριά από την «εκκεντρικότητα» και τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζουν τη Eurovision.

Συμμετοχές με γεωπολιτικό βάρος

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετέχουν 23 χώρες, μεταξύ των οποίων η Λευκορωσία, η Κούβα, το Τατζικιστάν, αλλά και μεγαλύτερες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και η Σαουδική Αραβία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Vassy, χωρίς επίσημη εκπροσώπηση των ΗΠΑ, με τη ρωσική πλευρά να το παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία.

Η Ουκρανία καταδίκασε τη διοργάνωση ως εργαλείο προπαγάνδας, ενώ η Μόσχα επιμένει πως πρόκειται για πολιτιστικό γεγονός. Δημοσιογράφοι που επιχείρησαν να θέσουν ερωτήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία είδαν τους καλλιτέχνες να αποφεύγουν τις απαντήσεις, με συνοδούς να παρεμβαίνουν, γεγονός που ανέδειξε την ευαισθησία του ζητήματος.

«Λιγότερο glitter, περισσότερη παράδοση»

Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή Eurovision, το Intervision στηρίζει το αφήγημά του σε παραδοσιακά κοστούμια, κεντήματα και εθνικά στοιχεία. Οι διοργανωτές απορρίπτουν το φανταχτερό ύφος και επιλέγουν πιο «σοβαρό» χαρακτήρα, σε μια προσπάθεια να τονίσουν την πολιτιστική κληρονομιά αντί της ποπ κουλτούρας.

Μουσική ή πολιτική;

Η διοργάνωση εξυπηρετεί διπλό στόχο: την ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της ρωσικής πολιτιστικής πολιτικής και την προβολή μιας «αντίπαλης εικόνας» απέναντι σε όσα το Κρεμλίνο αποκαλεί «ηθική παρακμή της Δύσης». Η παρουσία χωρών από διαφορετικά καθεστώτα και η αξιοποίηση της αμερικανικής συμμετοχής ενισχύουν τον πολιτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Παρά τον πολιτιστικό μανδύα, η «Intervision» υπογραμμίζει ότι ακόμα και η ψυχαγωγία έχει μετατραπεί σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και πεδίο σύγκρουσης αξιών σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών αντιπαραθέσεων.

protothema.gr / Κατερίνα Αθανασίου