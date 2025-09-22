Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ στο Φοίνιξ της Αριζόνα, μήνες μετά την τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, που πραγματοποιήθηκε στο Stadium State Farm, οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία και να συνομιλούν. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε μάλιστα σχετικό βίντεο με την στιγμή της συνάντησης.

Στη διάρκεια των ομιλιών, ο Τραμπ και ο Μασκ, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC Ντάνα Γουάιτ, συζητούσαν ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξεκινούσε την ομιλία του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσκυψε προς τον ιδρυτή των SpaceX, Tesla και X, του είπε λίγα λόγια και ο Μασκ γνέφει καταφατικά επανειλημμένα.

Η εμφάνιση αυτή είναι η πρώτη δημόσια συνάντησή τους από τότε που ο Τραμπ είχε τιμήσει τον Έλον Μασκ τον Μάιο, με αφορμή τη λήξη της θητείας του στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης.

