Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την απαίτηση για τερματισμό του βορειοκορεατικού πυρηνικού προγράμματος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Εάν οι ΗΠΑ αφήσουν πίσω τους την παραληρηματική εμμονή για αποπυρηνικοποίηση και εκφράσουν ειλικρινή πρόθεση για ειρηνική συνύπαρξη, τότε δεν υπάρχει λόγος να μη βρεθούμε ενώπιος ενωπίω», τόνισε ο Κιμ.

Πρόσθεσε μάλιστα: «Προσωπικά, έχω όμορφες αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ».

Η Πιονγκγιάνγκ έχει πραγματοποιήσει έξι πυρηνικές δοκιμές από το 2006 έως το 2017 και συνεχίζει να ενισχύει το πυρηνικό της οπλοστάσιο παρά τις διεθνείς κυρώσεις, επικαλούμενη διαρκείς απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, μεταξύ των οποίων και η Νότια Κορέα. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ είχε ξεκαθαρίσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατά την πρώτη του θητεία είχε αναπτύξει πρωτοφανείς επαφές με τον Κιμ, έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί ξανά με τον «έξυπνο άνθρωπο», όπως τον έχει χαρακτηρίσει.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν τρεις ιστορικές συναντήσεις: τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, τον Φεβρουάριο του 2019 στο Ανόι του Βιετνάμ και τον Ιούνιο του 2019 στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.

